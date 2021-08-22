بطولة إيطاليا: تشيتشني يُعكِّر عودة أليغري الى يوفنتوس

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





روما: عكّر الحارس البولندي فويتشيخ تشيتشني عودة المدرب ماسيميليانو أليغري إلى يوفنتوس، الفريق الذي قاده الى اللقب خمس مرات متتالية، وذلك بإهدائه أودينيزي هدفين عادل بهما النتيجة 2 2 الأحد على أرضه في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.

وبدا يوفنتوس في طريقه للخروج بالنقاط الثلاث في مستهل رحلته نحو استعادة اللقب الذي تنازل عنه لإنتر بعدما احتكره طيلة تسعة مواسم متتالية، وذلك بتقدمه على أودينيزي بهدفين نظيفين في الشوط الأول عبر الأرجنتيني باولو ديبالا (3) والكولومبي خوان كوادرادو (23). لكن تشيتشني ارتكب خطأين قاتلين سمحا لأصحاب الارض بالتعادل من ركلة جزاء للأرجنتيني روبرتو بيريرا (51) والإسباني جيرارد ديلوفيو (83)، حارماً أليغري من الفوز في بداية عودته كخلف لأندريا بيرلو.

وكما أنهى الموسم الماضي أمام بولونيا حين فاز 4 1 ما خوّله نيل المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، بدأ يوفنتوس اللقاء الأول للموسم الجديد بجلوس البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، لكن هذه المرة وسط الحديث عن رغبته بالرحيل عن النادي الذي وصل إليه في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني قبل نهاية الشهر الحالي.

وفي تشكيلته الرسمية الأولى بعد عودته للإشراف على فريق "السيدة العجوز" الذي دربه من 2014 حتى 2019 وقاده الى لقب الدوري خمس مرات متتالية والى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، بدأ أليغري اللقاء بخط أمامي مكون من الإسباني ألفارو موراتا وديبالا.

وفي المقابل، تواجد فيديريكو كييزا الفائز مع إيطاليا بكأس أوروبا على مقاعد البدلاء، كما حال الوافد الجديد من ساسوولو مانويل لوكاتيلي الذي أنهى الأربعاء صفقة انتقاله إلى عملاق تورينو.

وسبق لرونالدو الذي توج الموسم الماضي هدافاً للدوري بـ29 هدفاً، أن غاب عن المباراة الاستعدادية الأخيرة ليوفنتوس الخميس ضد فريق الشباب، معززاً بذلك ما يشاع عن رغبته بالرحيل.

لكن أليغري شدد الجمعة بأن ابن الـ36 عاماً باقٍ في الفريق رغم ما تتناقله وسائل الإعلام، مؤكداً بأن أفضل لاعب في العالم خمس مرات جاهزُ لخوض ما سيكون عامه الرابع والأخير من العقد الذي يربطه بيوفنتوس.

وبعدما تحدثت تقارير في الآونة الأخيرة عن رغبة المدرب الجديد القديم لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بإعادة رونالدو الى النادي الملكي، خرج الرجلان ببيان نفيا فيه ما يشاع لكن اللاعب لم يؤكد أنه باقٍ في يوفنتوس.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية الثلاثاء أن وكيل أعمال رونالدو، جورجي منديش، عرض النجم البرتغالي على مانشستر سيتي الإنكليزي، فيما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن إمكانية التحاقه بغريميه السابقين في برشلونة الإسباني، النجمين البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، والانضمام الى باريس سان جرمان الفرنسي.

بداية مثالية قبل كارثتي تشيتشني

واستهل يوفنتوس اللقاء بأفضل طريقة مفتتحاً التسجيل منذ الدقيقة الثالثة بفضل ديبالا الذي سبق المدافع الى الكرة بعد عرضية من الأوروغوياني رودريغو بنتانكور وحولها في الشباك.

وسجل ديبالا الهدف بعد دقيقتين وثلاث ثوانٍ بالتحديد، ما يجعله الأسرع ليوفنتوس في الدوري منذ اعتماد نظام الثلاث نقاط للفوز اعتباراً من موسم 1988 1989 بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

واعتقد يوفنتوس أنه حسم اللقاء بشكل كبير بعدما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 23 حين تحول ديبالا من هداف الى صانع ألعاب بتمريره الكرة بينية الى كوادرادو الذي أودعها الشباك.

لكن أودينيزي عاد الى اللقاء في مستهل الشوط الثاني بفضل خطأ مزدوج لتشيتشني الذي أفلت الكرة إثر تسديدة من الألماني تولغاي إرسلان، فعادت الى الأخير لكن الحارس البولندي أسقطه ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها لاعب يوفنتوس السابق بيريرا بنجاح (51).

وكان موراتا قريباً من إعادة الفارق لهدفين لكن العارضة وقفت في وجهه وحرمته من الوصول الى الشباك (53)، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 60 لرونالدو الذي كان قريباً من الوصول الى الشباك في أول لمسة له للكرة من محاولة رأسية إثر ركلة حرة، لكنها مرت قريبة جداً من القائم الأيمن (63).

هدف ملغى لرونالدو في الوقت القاتل

وعاد الحظ ليعاند يوفنتوس بعدما ناب القائم الأيسر عن الحارس لصد تسديدة بنتانكور (66).

وبعد رونالدو، زج أليغري بكييزا بدلاً من كوادرادو (74) لكن شيئاً لم يتغير بل جاء الهدف من الجهة المقابلة بهدية أخرى من تشيتشني الذي حاول مراوغة ستيفانو أوكاكا بعدما أعاد له البديل جورجو كييليني الكرة، فخطفها دولفيو وأودعها الشباك، مسجلاً التعادل الذي تم التأكد من صحته عبر "في أيه آر" وسط صدمة وغضب أليغري (83).

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، سجل لوكاتيلي بدايته مع فريقه الجديد بدخوله بدلاً من بنتانكور.

واعتقد رونالدو أنه خطف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من رأسية إثر عرضية من كييزا، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على البرتغالي بعد الاحتكام الى "في أيه آر".

وبدأ ساليرنيتانا عودته الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 1998 1999 بخسارة أمام مضيفه بولونيا 2 3 في لقاء سجلت أهدافه الخمسة بين الدقيقتين 52 و77 وشهدت طرد لاعبَين من الفائز في الشوط الثاني، ولاعب من الخاسر منذ الدقيقة 34.