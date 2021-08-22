بطولة السعودية: "التعاون" يقيل الصربي إل مايسترو ويعّين البرتغالي غوميز

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الرياض: قرر نادي التعاون السعودي لكرة القدم الأحد التخلي عن مدربه الصربي نستور ال مايسترو بعد أشهر معدودة على توليه المهمة، والاستعانة بالبرتغالي جوزيه مانويل غوميز لخلافته.

وقال التعاون في حسابه على تويتر "أنهت إدارة النادي رسميًا إجراءات التعاقد مع جوزيه غوميز المدير الفني البرتغالي وطاقمه المساعد لقيادة التعاون حتى نهاية الموسم الحالي، إذ سيصل الجهاز الفني الجديد خلال الأسبوع المقبل".

وسبق لجوزيه قيادة التعاون خلفًا للروماني جالكا، حيث أشرف عليه في 37 مباراة حقق الفوز في 10 منها، مقابل 9 تعادلات و18 خسارة.

ومن أبرز إنجازات غوميز (50 عاماً) مع التعاون، نجاحه في احتلال المركز السابع في الدوري السعودي موسم 2017-2018 بـ34 نقطة، بالإضافة للتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وتُعد إقالة ال مايسترو (38 عاماً) من تدريب التعاون الأسرع في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، إذ تمت إقالته عقب مرور جولتين فقط من البطولة وهو الذي استلم المهمة في آذار/مارس الماضي.

وبدأ التعاون مشواره في الدوري بالتعادل مع الحزم 3-3 والخسارة أمام الهلال 1-2.

وستكون المباراة التالية للتعاون الخميس خارج ملعبه ضد النصر.