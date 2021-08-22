شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينهي الاتفاق على ضم نادر رمضان لاعب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، اتفاقه مع نادر رمضان لاعب، وسط النادي الإسماعيلي، بشأن انتقاله للفريق السكندري مع انطلاق الموسم الجديد.

ووافق صاحب الـ32 عاما على الانضمام لزعيم الثغر، في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال بإمكانياته الفنية وعدم نجاحه في تثبيت أقدامه داخل تشكيل الإسماعيلي في السنوات الماضية.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد السكندري عن الصفقة بشكل رسمي مع انتهاء الموسم، وذلك بعد الحصول على توقيع اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع النادي الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري.

وكان إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، قد قرر تجميد نادر رمضان لاعب خط وسط الدراويش وخوضه تدريبات منفردة مع الثنائى محمد هاشم والأنجولى أرى بابل، بعد تفاوض اللاعب مع بعض الأندية بداعى انتهاء عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، رغم قيام اللجنة الفنية للدراويش بمفاتحته فى تمديد تعاقده بعد عدم توثيق العقود التى وقعها فى بداية الموسم الجارى.