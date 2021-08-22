شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يسعى لمعادلة أهداف عبد الحليم على وحسام باولو في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، قريبا من العودة لقائمة المارد الأحمر فى مباراته القادمة ضد الجونة فى الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

ونجح محمد شريف في المحافظة على صدارة هدافى الدوري الممتاز برصيد 19 هدفاً قبل جولتين من نهاية المسابقة بفارق أربعة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار لسيراميكا الذى سجل 15 هدفاً، ولكنه أعير للدوري التركى، بعدما غاب شريف عن المباريات الثلاث الأخيرة للأهلى أمام إنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى؛ بسبب الإصابة.

ويسعى محمد شريف في العودة للمشاركة من جديد مع المارد الأحمر، في محاولة لمعادلة أرقام عبد الحليم على مهاجم الزمالك السابق، وحسام باولو مهاجم سموحة والداخلية السابق، بعدما نجحا في الوصول لـ20 هدفا في موسم واحد.

جدير بالذكر أن حسن الشاذلي، نجم الترسانة السابق، هو أكثر لاعب سجل أهدافا في موسم واحد فى الدوري موسم 1974/1975، ومنذ ذلك التاريخ لم يتخط أي هداف للدوري حاجز الـ20 هدفا.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.