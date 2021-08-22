شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يجتمع مع عبد الجليل الأسبوع المقبل لمناقشة ملف الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادي المقاصة اجتماعا مع محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق الفيومي خلال الأسبوع المقبل، لمناقشته في ملف الصفقات الجديدة التي ينوي مسئولو المقاصة إبرامها في الانتقالات الصيفية الحالية، وتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

واستقر مسئولو المقاصة على إبرام 4 أو 5 صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي لمساعدة الفريق الفيومي خلال الموسم المقبل وسد الثغرات في صفوفه، لاسيما بعد رحيل أكثر من لاعب من اللاعبين القدامي.

وينوي الجهاز الفني للمقاصة إجراء توليفة بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة واللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين مثل زياد أشرف ومحمد كمال وسعيد الونش وبسام هويدي وأحمد رأفت.

ورحل عن المقاصة أكثر من لاعب، مثل باولن فوافي وخالد أوتشو وأحمد مودي، بخلاف أن هناك أكثر من لاعب مرشح للرحيل عن الأهلي.

ويرغب الجهاز الفني للمقاصة في ضم أكثر من لاعب في مراكز متنوعة وفقا للاحتياجات التي سيحددها محمد عبد الجليل واللاعبين الذين سيرشحهم لتدعيم صفوف الفريق الفيومي.