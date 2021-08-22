شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يبدأ حملة تطعيم الأعضاء ضد فيرس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد فيرس كورونا داخل مقر العيادة بنادى الزمالك وذلك للأعضاء والموظفين، حيث توافد عدد كبير من الأعضاء إلى مقر نادى الزمالك لبدء تلقى التطعيم وسط إجراءات احترازية تحت إشراف لجنة من وزارة الصحة.

وأكد حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، أن الحملة نالت إقبالا كبيرًا من أعضاء النادى، مؤكدًا أن التطعيم سيستمر عدة أيام لحين الانتهاء من تطعيم أكبر عدد ممكن داخل النادى.

وأضاف السمرى أن هناك العديد من الخدمات الطبية ستقدم للأعضاء خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى استمرار الخدمات الحكومية الأخرى.

وأوضح حسن موسى القائم بأعمال مدير عام النادى أن جميع مسئولى النادى يتابعون لحظة بلحظة عملية التطعيم للأعضاء.. ووجه موسى الشكر لمسئولى وزارة الصحة على سرعة الاستجابة وتطعيم الأعضاء.

وتابع موسى بأن عملية التطعيم جاءت بناءً على طلب العديد من الأعضاء فى الآونة الأخيرة موضحًا أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يستمع دائما لطلبات ومقترحات كل الأعضاء.

وعبر عدد كبير من الأعضاء عن سعادتهم لتوفير الإدارة لقاحات كورونا داخل مقر النادى.

يذكر، أن إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب أجرت العديد من الاتصالات والجهود التنسيقية مع مسئولى وزارة الصحة؛ للتيسير على أعضاء النادى الراغبين فى تلقى لقاحات فيروس كورونا، من خلال إعداد كشوف بأسماء وأكواد الأعضاء الذين حرصوا على تسجيل بياناتهم فى الموقع المخصص لوزارة الصحة وعبر الرابط الذى أعلنت عنه الوزارة.



تطعيم اعضاء الزمالك