شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يكرم ثالث الجمهورية فى الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أحمد طارق قرقور، الحائز على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة، فى حضور حسين السمرى، عضو اللجنة والمدير التنفيذى للنادى، وحسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادى.

وأعرب قرقور عن سعادته بدعوته من قبل لجنة إدارة الزمالك للتواجد فى مقر النادى اليوم، معربا عن أمنيته بتتويج الفريق بالدورى الممتاز لكرة القدم.

بينما أشاد لبيب، بالطالب أحمد طارق، قائلا: "الطالب المتفوق يعتبر نموذجا يحتذى به ونتمنى التوفيق لأحمد فى حياته العملية، ونادى الزمالك حريص على تكريم الطالب الزملكاوى المتفوق فى الثانوية العامة".

كما وجه حسين السمرى التهنئة لأحمد طارق بمناسبة تفوقه فى الثانوية العامة، مشددًا على أنه مثال جيد يحتذى به، موضحًا أن الرياضة تساعد على التفوق الدراسى.

وأكد حسام المندوه أن أحمد طارق نموذج للطلاب الزملكاوية المتفوقين، مشيرًا إلى أن نادى الزمالك حريص على تكريم المتفوقين من أبنائه.

وحقق الزمالك الفوز على فريق سيراميكا، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة.

فيما أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين الذين يدخلون معسكر اليوم، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، وانضم محمد عواد، حارس مرمى الفريق، على حساب محمود جنش الذى استبعده كارتيرون من القائمة، بعدما رفض الحارس الجلوس احتياطيًا فى مباراة سيراميكا الأخيرةوجاءت قائمة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى – حازم إمام – محمود حمدى الونش - محمود علاء – محمد عبد الغنى – أحمد فتوح – محمد عبد الشافى.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفنى – أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – مروان حمدى.

فى نفس السياق انتظم عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى.

وتماثل جمعة للشفاء من الإصابة التى كان يعانى منها بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، حيث أنهى اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى قبل المشاركة فى تدريب اليوم.



احمد طارق الحاصل على المركز الثالث في الثانوية العامة