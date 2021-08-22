شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الأحد 22 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 22 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها إعلان كارتيرون، المدير الفني الفرنسي للزمالك، قائمة الفريق والتي تم استبعاد محمود جنش حارس المرمي ، ودخول الزمالك معسكر مغلق اليوم قبل مواجهة الإنتاج الحربي بـ 48 ساعة.

قائمة الزمالك بدون جنش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين الذين يدخلون معسكر اليوم، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي بعد غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

وانضم محمد عواد، حارس مرمى الفريق، على حساب محمود جنش الذي استبعده كارتيرون من القائمة، بعدما رفض الحارس الجلوس احتياطيا في مباراة سيراميكا الأخيرة والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1.

عبد الله جمعة يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي

انتظم عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وتماثل جمعة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة، حيث أنهى اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل المشاركة في تدريب اليوم.

رئيس الزمالك يعد ذوي الهمم بحضور مباراة الإنتاج الحربي .. صور

عقد الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، جلسة مع عدد من مشجعي النادي من ذوي الهمم، في حضور الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور حسين السمري عضو اللجنة والمدير التنفيذي للنادي.

وأكد لبيب أنه جار ترتيب حضور أبناء الزمالك من ذوي الهمم مباراة الإنتاج الحربي المقبلة في الدوري الممتاز، والترتيب لحضورهم مباريات الموسم المقبل.

ذوو الهمم وثالث الثانوية العامة يؤازرون لاعبى الزمالك قبل مواجهة الإنتاج

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم، الأحد، حضور عدد من جماهير القلعة البيضاء من ذوي الهمم لدعم ومساندة الفريق قبل لقاء الإنتاج الحربي المقبل في الدوري الممتاز. كما تواجد أحمد طارق قرقور، الطالب الحائز على المركز الثالث في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من قائمة الفريق في مباراة سيراميكا الأخيرة، تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، حيث خاض اللاعبون تقسيمة قوية في منتصف الملعب.

تدريبات فى مجمع الصالات وتحذيرات كارتيرون فى انطلاق مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية فى مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأحد. وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق التدريب الجماعى، حرص خلالها على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، كما طالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.

أحمد عيد عبد الملك ينجو وأسرته من حادث سيارة ويطلب الدعاء لزوجته بالشفاء

تعرض أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك والحرس السابق لحادث بسيارته بصحبة أسرته، مطالبا الجميع بالدعاء لزوجته بالشفاء العاجل.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على موقع "تويتر"، "إمبارح عملت حادثة وشوفت الموت بعيني أنا وزوجتي وربنا نجانا الحمد الله ربنا كريم ورؤوف بينا وأي حاجة تاني تيجي في الفلوس والحديد في داهية أن بناتي وزوجتي يبقوا حواليا ومعايا دي بالدنيا وما فيها وطبعا راضي بقضاء ربنا وقدره والحمد الله علي كل شىء ودعواتكم لزوجتي ربنا يشفيها ويخفف عنها".

كريم بامبو يُعيد حسام حسن لحسابات الزمالك

عاد حسام حسن مهاجم فريق سموحة، لحسابات الزمالك من أجل تدعيم هجوم الفارس الأبيض فى الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما أبدى فرج عامر رئيس نادى سموحة رغبته فى التعاقد مع كريم بامبو لاعب الزمالك المعار لصفوف البنك الأهلى لنهاية الموسم الحالى.

تأكد غياب حارس الإنتاج عن مواجهة الزمالك بسبب خلع فى الكتف

أثبتت الأشعة التى خضع لها أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربى إصابته بخلع فى الكتف، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مواجهة الاتحاد السكندرى أمس ليتأكد غيابه عن مواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى العام.