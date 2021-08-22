شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة يغيب عن المصري البورسعيدي أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد جمعة، مهاجم المصرى البورسعيدى، عن صفوف فريقه في مباراته المقبلة أمام إنبى المقرر إقامتها غدا باستاد الإسكندرية، في الجولة قبل الأخيرة من مباريات الدورى؛ بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في اللقاء الماضى أمام الأهلى.

ويلتقى المصرى مع إنبى غدا الإثنين فى الجولة التاسعة والعشرين باستاد الإسكندرية، ويسعى اللاعبون للعودة للإنتصارات من جديد من أجل العودة للمركز الثالث مرة أخرى بعد ضمان الظهور فى الكونفدرالية الأفريقية العام المقبل.

ويضع مسئولو المصري البورسعيدي الرتوش الأخيرة في صفقة باسم مرسي، مهاجم مصر المقاصة، لتدعيم هجوم الفريق الساحلي، بعد رحيل عمر كمال عبد الواحد للزمالك، وعدم قناعة على ماهر المدير الفني للفريق بالمستوى الفني للنيجيرى أوستن أموتو .

وقام باسم مرسي بالتوقيع على استمارات الرغبة لانتقاله لأبناء المدينة الباسلة، خاصة أن الفريق سيشارك الموسم المقبل في الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما يتمناه اللاعب الذى يرغب في المشاركة مع أحد الفرق الذي يعيده للأضواء من جديد، عن طريق المشاركة في إحدى البطولات القارية،، بعدما ضاع هدفه في العودة من جديد لناديه السابق الزمالك.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو ناديي المصرى والمقاصة جلسة خاصة الأسبوع المقبل، وتحديدا عقب انتهاء الدورى من أجل وضع الخطوط العريضة لإنهاء الاتفاق على انتقال اللاعب للمصرى، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها أبناء الفيوم، ويسعون للاستغناء عن بعض اللاعبين مقابل الحصول على الأموال التي تعينهم على الصرف على باقى اللاعبين في الموسم المقبل.