شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عصام تعلن إصابتها بمزق في عضلة الفخذ وعدم مشاركتها مع المنتخب النسائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سارة عصام، نجمة منتخب مصر للسيدات وفريق ستوك سيتي الإنجليزي، إصابتها بمزق في عضلة الفخذ الأمامية بعد عودتها للمنتخب النسائي في مصر الذى توقف نشاطه لمدة 4 سنوات، وقالت سارة على حسابها بموقع "إنستجرام": "بعد انقطاع دام لمدة 4 سنوات بسبب وقف نشاط المنتخب النسائي في مصر، جاء قرار اللجنة، ولكن هذه المرة لتفعيل جديد لنشاط كرة القدم النسائية".



سارة عصام على انستجرام

وأضافت سارة في رسالتها: "انتظرت كثيرا وبكل شغف هذا القرار للحصول على فرصة المشاركة مع الفريق، وقمت بالإعدادات الجادة لهذا الحدث، والالتزام بالبرنامج الغذائي الخاص بي على أكمل وجه، إلا انني فوجئت بإصابتي بمزق في عضلة الفخذ الامامية، مما يستدعي الراحة التامة لمدة 7 أيام، وبسبب ذلك لن أتمكن من المشاركة مع الفريق في بداية البطولة".

واختتمت: "أتمنى النجاح الكبير للفريق والفوز بالكأس، ومستعدة للحاق بالفريق في نصف النهائي والنهائي ان شاء الله".

وكان قد أحرز منتخب مصر للسيدات في المينى فوتبول، المركز الرابع فى كأس العالم للمينى فوتبول بعد الخسارة من منتخب صربيا بنتيجة 6/1، فى المباراة التي جمعتهما لتحديد مركزى الثالث والرابع.

وخسر منتخب مصر للسيدات للميني فوتبول من مولدوفا بركلات الجزاء الترجيحية، فى المباراة التي جمعتهما بنصف النهائي فى بطولة كأس العالم للميني فوتبول بنتيجة 2/1، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، واتجه حكم اللقاء لركلات الترجيح التى حسمها منتخب مولدوفا.

وضمت قائمة المنتخب بقيادة رحاب ممدوح 15 لاعبة كالتالي: نورهان طارق، ورنا علي، ومريم عبدالهادي، وأسماء إسماعيل، وهند مجدي، وسمر مصر، وسارة بسيوني، وفاطمة الزهراء متولي، وإيمان ياسر، وأسماء بدر، وإيمان حسن، ونورهان جلال، ومني السيد، ويارا صبري، وأميرة سمير.