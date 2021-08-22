شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة يشارك في تدريبات الزمالك وكارتيرون يستبعد جنش من لقاء الإنتاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين الذين يدخلون معسكر اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

وانضم محمد عواد، حارس مرمى الفريق، على حساب محمود جنش الذي استبعده كارتيرون من القائمة، بعدما رفض الحارس الجلوس احتياطيا في مباراة سيراميكا الأخيرة والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1.



ابو جبل



احمد عبد المقصود



بن شرقي



تدريب الزمالك



تدريب حراس المرمي



شيكابالا



عبد الله جمعة



كارتيرون



محمد عواد

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

في نفس السياق انتظم عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وتماثل جمعة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة.. حيث أنهى اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل المشاركة في تدريب اليوم.

كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران الفريق مساء اليوم الأحد استعدادا للقاء الإنتاج الحربي.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية فى مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأحد. وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق التدريب الجماعى، حرص خلالها على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، كما طالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.

كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.

وشهد تدريب الزمالك تواجد عدد من جماهير القلعة البيضاء من ذوى الهمم لدعم ومساندة الفريق قبل لقاء الإنتاج الحربي المقبل في الدوري الممتاز.

كما تواجد أحمد طارق قرقور، الطالب الحائز على المركز الثالث فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية فى تدريب الفريق اليوم.

وأدى لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدون من قائمة الفريق في مباراة سيراميكا الأخيرة تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، حيث خاض اللاعبون تقسيمة قوية فى منتصف الملعب.