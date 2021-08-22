شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 / 8 / 2021، العديد من الأخبار المهمة، على رأسها حصول نور الشربينى على بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، بالإضافة إلى إيقاف أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، 8 مباريات.

إيقاف أحمد كشرى 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لسبه حكم مباراة الاتحاد

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى، 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لاعترضه على أحمد العدوى حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة 32 من مسابقة الدورى.

قائمة الزمالك بدون جنش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين الذين يدخلون معسكر اليوم، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي بعد غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

المصري يضع الرتوش الأخيرة في صفقة باسم مرسي

يضع مسئولو المصري البورسعيدي الرتوش الأخيرة في صفقة باسم مرسي، مهاجم مصر المقاصة، لتدعيم هجوم الفريق الساحلي، بعد رحيل عمر كمال عبد الواحد للزمالك، وعدم قناعة على ماهر المدير الفني للفريق بالمستوى الفني للنيجيرى أوستن أموتو .