شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مرعي يرهن حسم عروض الدوري ببقاء دجلة في الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من محمود مرعى، لاعب وادى دجلة، أن الأخير رفض البت في العروض التي تلقاها من أندية الدورى الممتاز لحين حسم مصير الغزلان فى الدورى.

قال المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللاعب أغلق باب الانتقال إلى سيراميكا، لافتا إلى أن مرعى مستمر مع الغزلان ويركز معهم في الفترة الحالية من أجل البقاء في الممتاز.

أكد المصدر أن مسئولي سيراميكا فاتحوا اللاعب خلال الفترة الماضية لجس نبضه لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة في الانتقالات الصيفية القادمة، إلا أن اللاعب علق العرض في الفترة الحالية.

كما دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات مع نظرائهم بوادى دجلة للحصول على خدمات محمود مرعى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما أبدى اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى للفريق السماوى، رغبته فى ضم اللاعب.

ويعلم اليونانى تاكيس جونياس إمكانيات محمود مرعى وأحمد سعيد، خاصة أنه سبق وتولى تدريب الفريق الدجلاوى، الأمر الذى دفعه لطلب التعاقد مع اللاعبين لتدعيم صفوف بيراميدز.