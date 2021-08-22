شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أحمد كشري 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لسبه حكم مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى، 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لاعتراضه على أحمد العدوى حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة 32 من مسابقة الدورى.

وقال أحمد كشرى، إن فريقه عانى من ظروف صعبة، وإنه يشكر اللاعبين والجهاز المعاون على الروح والأداء في الدور الثاني من المسابقة، مشيرا إلى أن عقده مستمر حتى الموسم القادم، وقرار استمراره في يد الإدارة.

وأضاف كشري، في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "الإنتاج الحربي اتظلم تحكيميا هذا الموسم على الرغم من تواجد الـVAR والحكم "العدوي" تحدث معي بشكل غير لائق في مباراة الاتحاد وقالي "هطردك"، قولتله "أنا مش عامل".

وتابع كشرى، "تعرضت للإيقاف أمام الزمالك بعد طردى فى مباراة الاتحاد، كما حصل 4 لاعبين من فريقي علي إنذارات لا أساس لها من الصحة، ومن المؤكد أن هبوط الفريق سيؤثر "سلبا" على دوافع ومعنويات اللاعبين أمام الزمالك لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا "حفاظا على شرف المهنة".

ويواجه نادى الزمالك نظيره الإنتاج الحربي الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة 9 مساء على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى، ويحتاج الزمالك الفوز فى هذه المباراة لحسم بطولة الدورى الـ13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة.

وودع فريق الإنتاج الحربي مسابقات الدوري المصري الممتاز، وتأكد هبوطه لدورى القسم الثاني، بعد التعادل الذي حققه الفريق مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27، ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز في المباراتين المتبقيتين، وسقط البنك الأهلى في فخ الهزيمة في نفس الجولتين، ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلي الذي فاز وتعادل مع الإنتاج الحربي في مباراتي الدور الأول والثاني.