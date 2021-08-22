شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على قيد خماسى تحت السن فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالأهلي أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني استقر بشكل كبير على أسماء الـ5 لاعبين الذين سيتم قيدهم تحت السن فى قائمة الموسم الجديد، بعدما قرر اتحاد الكرة قيد 30 لاعبا فوق السن بالإضافة إلى 5 لاعبين تحت السن من مواليد 99.
وأكد المصدر أن الجهاز الفني استقر على قيد كل من كريم فؤاد القادم من نادى النجوم وعمار حمدي وأحمد عبد القادر بعد عودتهما من الإعارة للاتحاد السكندرى وسموحة، باعتبار أن جميعهم من مواليد 99، ومصطفى شوبير الموجود بقائمة الفريق الأول ومعهم فهد جمعة مهاجم فريق الشباب مواليد 99.
وخاض سباعى الأهلى "رامى ربيعة وصلاح محسن ومحمود متولى ووليد سليمان ومحمد محمود وناصر ماهر وأليو ديانج" تدريبات إضافية عقب نهاية المران الجماعي، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة فى الدورى الممتاز.
وخاض السباعى الأحمر فقرة خاصة للتصويب على المرمى والكرات العرضية، تحت إشراف سامى قمصان المدرب المساعد.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الجونة المقرر إقامتها مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 فى بطولة الدورى الممتاز.
وقبل انطلاق مران الأهلى عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، محاضرة نظرية للاعبين داخل ملعب التتش، قبل أن يخوض الفريق فقرة من التدريبات البدنية، وبعدها ركز الجهاز الفنى على تدريبات الكرة.
ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من المران الجماعى اليوم، وذلك وفقًا للبرنامج الذى يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.
وقال الجهاز الطبي، إن حمدى فتحى لاعب الفريق اشتكى من إجهاد فى العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
ويؤدى الأهلى مرانه مساء غد الاثنين على ملعب التتش، قبل السفر إلى الغردقة للمبيت استعدادًا لمباراة الجونة.
يذكر أن الأهلى فاز فى مباراته الماضية على المصرى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد الإسكندرية يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.
ورفع الأهلى رصيده قبل مباراة الجونة المقبلة إلى 72 نقطة، جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز فى 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربى - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلى - الزمالك - إنبى - المصرى - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربى - أسوان - وادى دجلة - سيراميكا - إنبى - المصري».
وتعادل فى 9 مواجهات أمام «وادى دجلة - البنك الأهلى - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلى - الإسماعيلى - طلائع الجيش»، والخسارة فى مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.