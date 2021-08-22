شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على قيد خماسى تحت السن فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالأهلي أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني استقر بشكل كبير على أسماء الـ5 لاعبين الذين سيتم قيدهم تحت السن فى قائمة الموسم الجديد، بعدما قرر اتحاد الكرة قيد 30 لاعبا فوق السن بالإضافة إلى 5 لاعبين تحت السن من مواليد 99.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني استقر على قيد كل من كريم فؤاد القادم من نادى النجوم وعمار حمدي وأحمد عبد القادر بعد عودتهما من الإعارة للاتحاد السكندرى وسموحة، باعتبار أن جميعهم من مواليد 99، ومصطفى شوبير الموجود بقائمة الفريق الأول ومعهم فهد جمعة مهاجم فريق الشباب مواليد 99.

وخاض سباعى الأهلى "رامى ربيعة وصلاح محسن ومحمود متولى ووليد سليمان ومحمد محمود وناصر ماهر وأليو ديانج" تدريبات إضافية عقب نهاية المران الجماعي، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة فى الدورى الممتاز.

وخاض السباعى الأحمر فقرة خاصة للتصويب على المرمى والكرات العرضية، تحت إشراف سامى قمصان المدرب المساعد.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الجونة المقرر إقامتها مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 فى بطولة الدورى الممتاز.

وقبل انطلاق مران الأهلى عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، محاضرة نظرية للاعبين داخل ملعب التتش، قبل أن يخوض الفريق فقرة من التدريبات البدنية، وبعدها ركز الجهاز الفنى على تدريبات الكرة.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من المران الجماعى اليوم، وذلك وفقًا للبرنامج الذى يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

وقال الجهاز الطبي، إن حمدى فتحى لاعب الفريق اشتكى من إجهاد فى العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويؤدى الأهلى مرانه مساء غد الاثنين على ملعب التتش، قبل السفر إلى الغردقة للمبيت استعدادًا لمباراة الجونة.

يذكر أن الأهلى فاز فى مباراته الماضية على المصرى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد الإسكندرية يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ورفع الأهلى رصيده قبل مباراة الجونة المقبلة إلى 72 نقطة، جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز فى 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربى - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلى - الزمالك - إنبى - المصرى - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربى - أسوان - وادى دجلة - سيراميكا - إنبى - المصري».

وتعادل فى 9 مواجهات أمام «وادى دجلة - البنك الأهلى - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلى - الإسماعيلى - طلائع الجيش»، والخسارة فى مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.