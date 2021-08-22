مصدر يوضح لمصراوي خطة موسيماني عقب الدوري والاستعداد للكأس والموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على منح لاعبية راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب مواجهة أسوان المقرر لها الجمعه المقبلة في ختام مباريات الموسم الحالي للدوري، مع وضع خطة من أجل استئناف التدريبات للاستعداد لاستكمال مباريات الكأس وانطلاق موسم 2021-2022.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحاته لمصراوي أن الجهاز الفني للفريق الأحمر وضع خطة الإعداد للموسم الجديد ، وأضاف: "الفريق سيواجه الجونة بعد غد الثلاثاء بالجونة ثم أسوان بالقاهرة يوم الجمعه في أخر مباريات الدوري".

وأوضح: "موسيماني سيغادر في الساعات الأولى من صباح السبت إلي بلاده لقضاء بعض الوقت مع أسرته على أن يعود للقاهرة مع بداية شهر سبتمبر لقيادة تدريبات الفريق استعداداً للأدوار النهائية من مسابقة كأس مصر".

وتابع: "سوف ينضم لاعبو الأهلي الذي وقع عليهم الاختيار لصفوف المنتخب الوطني عقب نهاية مباريات الدوري مباشرة ويحصل باقي زملائهم علي اجازة لمدة خمسة أيام يعودوا بعدها للتدريبات استعداداً لمباراة انبي في دور الــ16 بكأس مصر والتي لم يحدد موعدها بعد".

وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن ينضم للمنتخبات المختلفة ما لا يقل عن 9 لاعبين من عناصر الأهلي.

ويواجه الأهلي منافسة الجونة بعد غد الثلاثاء بالدوري في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الــ33 ويلاعب اسوان الجمعه المقبل في الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدوري.