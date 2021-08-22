مصدر يوضح لمصراوي خطة موسيماني عقب الدوري والاستعداد للكأس والموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:
استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على منح لاعبية راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب مواجهة أسوان المقرر لها الجمعه المقبلة في ختام مباريات الموسم الحالي للدوري، مع وضع خطة من أجل استئناف التدريبات للاستعداد لاستكمال مباريات الكأس وانطلاق موسم 2021-2022.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحاته لمصراوي أن الجهاز الفني للفريق الأحمر وضع خطة الإعداد للموسم الجديد ، وأضاف: "الفريق سيواجه الجونة بعد غد الثلاثاء بالجونة ثم أسوان بالقاهرة يوم الجمعه في أخر مباريات الدوري".
وأوضح: "موسيماني سيغادر في الساعات الأولى من صباح السبت إلي بلاده لقضاء بعض الوقت مع أسرته على أن يعود للقاهرة مع بداية شهر سبتمبر لقيادة تدريبات الفريق استعداداً للأدوار النهائية من مسابقة كأس مصر".
وتابع: "سوف ينضم لاعبو الأهلي الذي وقع عليهم الاختيار لصفوف المنتخب الوطني عقب نهاية مباريات الدوري مباشرة ويحصل باقي زملائهم علي اجازة لمدة خمسة أيام يعودوا بعدها للتدريبات استعداداً لمباراة انبي في دور الــ16 بكأس مصر والتي لم يحدد موعدها بعد".
وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن ينضم للمنتخبات المختلفة ما لا يقل عن 9 لاعبين من عناصر الأهلي.
ويواجه الأهلي منافسة الجونة بعد غد الثلاثاء بالدوري في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الــ33 ويلاعب اسوان الجمعه المقبل في الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدوري.