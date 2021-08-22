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بالفيديو.. "VAR" يحرم رونالدو من هدف في الوقت القاتل أمام أودينيزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

استهل فريق يوفنتوس حملته في لكرة القدم بالتعادل مع مضيفه أودينيزي 2 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز بولونيا على ساليرنيتانا 3 / 2.

وسجل هدفي يوفنتوس باولو ديبالا وخوان كوادرادو في الدقيقتين الثالثة و23، فيما سجل هدفي أودينيزي روبرتو بيرييرا في الدقيقة 51 من ركلة جزاء وجيرارد دولوفيو في الدقيقة 83.

وسجل النجم البرتغالي هدفا في الوقت القاتل لصالح فريق يوفنتوس، لكن الحكم قرر عدم احتسابه بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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