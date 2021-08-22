طبيب الأهلي يؤكد جاهزية محمد شريف لمواجهة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن محمد شريف مهاجم الفريق جاهز من الناحية الطبية، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية وتعافيه بشكل تام من إصابته في العضلة الخلفية.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وشارك شريف في جزء من المران قبل مباراة الفريق أمام المصري، ثم انتظم في المران الجماعي اليوم، وشارك في المران كاملًا، الذي اشتمل على جزء بدني وتقسيمة الكرة.

وبات شريف جاهزًا طبيًّا وتحت تصرف الجهاز الفني في المرحلة الحالية.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء غد الاثنين على ملعب التتش، قبل السفر إلى الغردقة للمبيت استعدادًا لمباراة الجونة.