قائمة الزمالك.. 20 لاعبًا لمواجهة الإنتاج.. واستبعاد جنش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من دوري we المصري.

وتقام المباراة الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوي، ومن المحتمل ان تشهد تتويج الزمالك باللقب للمرة الـ13 في تاريخه إذا تمكن من تحقيق الفوز.

وتشهد القائمة غياب محمود عبد الرحيم "جنش" الذي تعرض للعقوبة من جانب المدير الفني.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بنشرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.