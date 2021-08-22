يوفنتوس يستهل مشواره في الدوري الايطالي بالتعادل مع أودينيزي

تعرف على نتيجة مباراة يوفنتوس واودينيزي في الجولة الأولى من الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 22-8-2021، والتي أقيمت على ملعب الفريولي بمدينة أوديني.

استهل فريق يوفنتوس مشواره في الدوري الإيطالي بالتعادل مع مضيفه أودينيزي بنتيجة 2-2، والتي شهدت ألغاء حكم الفيديو المساعد هدف كريستيانو رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل هدفي يوفنتوس باولو ديبالا وخوان كوادرادو في الدقيقتين 3 و23، فيما سجل هدفي أودينيزي روبرتو بيرييرا في الدقيقة 51 من ركلة جزاء وجيرارد دولوفيو في الدقيقة 83.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدف كريستيانو رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما أرسل فيدريكو كييزا تمريرة عرضية حولها رونالدو بضربة رأس داخل المرمى.

ولم يشارك رونالدو في آخر مباراة ودية ليوفنتوس قبل انطلاق الموسم وقال النادي إنه ليس جاهزا تماما، وكان من المتوقع مشاركته في التشكيلة الأساسية ضد أودينيزي لكنه جلس على مقاعد البدلاء وأشار نيدفيد إلى أن عدم اكتمال لياقته هو السبب في ذلك وليس رغبته في الرحيل.

وعلى أرض الملعب لم يكن يوفنتوس بحاجة إلى هداف الدوري في الموسم الماضي إذ وضع ديبالا الموسم الماضي المخيب خلف ظهره ليهز الشباك قبل أن يضيف كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وقلص أودينيزي الفارق من ركلة جزاء نفذها بيريرا لاعب يوفنتوس السابق.

وحاول شتيسني تمرير الكرة أمام ستيفانو أوكاكا الذي وضع قدمه لتصل الكرة إلى ديلوفو ليضعها في المرمى الخالي، واحتسب الحكم خطأ لصالح شتيسني في البداية لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لتغيير القرار.

وعاد المدرب المخضرم “ماسيمليانو أليجري”، صانع السعادة وقائد العصر الذهبي لفريق يوفنتوس، حيث حصد 5 ألقاب دوري في 5 سنوات.

كان البيانكونيري قد أقال أليجري عام 2019 للرهان على طريقة لعب أكثر هجومية وعين بعده “ماوريسيو ساري” وأندريا بيرلو، وكلاهما أخفق مع يوفنتوس.

شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس واودينيزي في الدوري الايطالي اليوم الاحد 22 أغسطس 2021