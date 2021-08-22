مشاهدة مباراة روما وفيورنتينا في بث مباشر الدوري الايطالي رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة روما وفيورنتينا على رابط كورة لايف، في الجولة الأولى من الدوري الايطالي، ضمن إحدي مباريات اليوم الاحد 22-8-2021.

يخوض روما مباراته الأولى في الدوري الإيطالي للموسم الجديد عندما يستقبل نظيره فيورنتينا على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الايطالية.

يدخل ذئاب روما المباراة بقياة المدير الفني الجديد “جوزيه مورينيو” والذي سيسعي بكل تأكيد بأن يظهر بصورة مميزة وأداء رائع يرضي به جمهور الفريق، ولهذا سيقاتل بشراسة من أجل تحقيق الانتصار والخروج بنتيجة ترضي طموحاته.

كان روما قد استعد للموسم الجديد بكل قوة وتركيز عالي، حيث لعب العديد من اللقاءات الودية تحضيرًا للكالتشيو الإيطالي الجديد وظهر بشكل جيد، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مبارتين.

في المقابل يعلم فيورنتينا حجم الصعوبات التي مر بها في الموسم المنصرم، ولكن رتب الفريق صفوفه بشكل كبير وجلب العديد من الصفقات التي يأمل المدرب الايطالي “فينتشنزو إيطاليانو” بأن تظهر اليوم بشكل رائع وتصنع الفارق أمام مضيفه روما.

ولعب فيورنتينا 4 مباريات ودية خلال شهر يوليو الماضي ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد وفاز فيها جميعاً، كما حقق فوزاً عريضاً في دور الـ32 بكأس ايطاليا برباعية نظيفة على كوسينزا والتي أقيمت يوم 13 أغسطس الجاري على ملعب أرتيميو فرانكي.

تنطلق صافرة بداية مباراة روما وفيورنتينا في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “لوكا بايريتو”.

وتنقل مباراة روما وفيورنتينا في الدوري الايطالي على قناة League serie A Youtube بصوت المعلق الرياضي العراقي “فراس الشيخلي”، كما تنقل على قنوات (beIN Sports FR HD 2، BT Sport 1 HD، Eleven Sports 3 HD).