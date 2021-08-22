شاهد فيديو اهداف مباراة بايرن ميونخ وكولن في الدوري الالماني.. جنابري ينصر البافاري

شاهد فيديو اهداف مباراة بايرن ميونخ وكولن، في الجولة الثانية من الدوري الالماني “البوندسليجا”، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 22-8-2021.

قاد سيرج جنابري فريق بايرن ميونخ لتحقيق الانتصار الأول في الدوري الالماني 2021/2022، على حساب ضيفه كولن بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وبحث بايرن ميونخ عن فوزه الثامن على التوالي ضد كولن، وسيطر الفريق البافاري على الكرة معظم دقائق الشوط الأول، ولكنه وجد صعوبة كبيرة لتهديد مرمى الحارس تيمو هورن.

وحصل ليروي ساني على الفرصة الوحيدة من لعب مفتوح، حين تلقى كرة على بعد 20 ياردة من المرمى، وأطلق تسديدة بقدمه اليسرى انجرفت بعيدًا عن القائم، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

وبعد أول 45 دقيقة محبطة، تمكن روبرت ليفاندوفسكي من افتتاح التسجيل لبايرن ميونخ بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما مرر له جمال موسيالا كرة على طبق من ذهب في مواجهة المرمى وضعها النجم البولندي في الشباك بسهولة.

وأضاف سيرج جنابري هدف التقدم الثاني للعملاق البافاري في الدقيقة (59)، حينما تلقى تمريرة رائعة من توماس مولر، حولها في شباك هورن الخالية بسهولة.

ورفض كولن الاستسلام، فبعدها بدقيقة واحدة فقط قلص الفارق إلى هدف، بعدما سجل له أنتوني موديست الهدف الأول برأسية قوية عجز مانويل نوير عن التعامل معها بعد عرضية نموذجية من جوناس هيكتور.

وصدم كولن فريق بايرن ميونخ بهدف التعادل في الدقيقة (62)، عن طريق مارك أليكسندر أوث الذي روض كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وأطلق تصويبة رائعة استقرت في شباك نوير.

وفرض سيرج جنابري نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة (72)، حينما روض كرة على حافة منطقة الجزاء وسدد كرة في الزاوية اليمنى العليا للحارس تيمو هورن.

ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الثاني دون جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز بايرن ميونخ على كولن بنتيجة (3-2)، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد البيلي جواتس عند 3 نقاط.

شاهد فيديو اهداف مباراة بايرن ميونخ وكولن في الدوري الالماني