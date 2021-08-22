بوكا جونيورز يفوز أخيرًا بعد تعيين الصاعد «سباستيان باتاغليا» مدربًا للفريق

قاد المدرب الصاعد سباستيان باتاغليا العملاق الارجنتيني بوكا جونيورز لأول فوز له بعد مرور 7 جولات من بداية الدوري المحلي موسم 2022/2021.

وعاني البوكا من سلسلة نتائج سلبية على كافة الأصعدة تحت قيادة مدربه المخضرم «أنخيل روسو» فمنذ سقوطه في الخسارة بالجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كوبا ليبرتادوريس أمام برشلونة الإكوادوري يوم 4 مايو الماضي، لم ينتصر سوى مرة يتيمة أمام سترونجيست بالجولة السادسة من كوبا ليبرتادوريس يوم 26 مايو، وخسر 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات (جميع المسابقات).

وانتظر بوكا جونيورز حتى الدقيقة 85 للاحتفال بهدف الفوز الوحيد على باتروناتو في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت 21 أغسطس، وسجله المهاجم الشاب لويس فاسكيز في سادس مشاركة له مع البوكا هذا الموسم.

وسقط بوكا جونيورز قبل هذه المباراة في فخ التعادل 4 مرات في الدوري الارجنتيني أمام أندية يونيون وبانفيلد وتاليريس وأرجنتينيوس جونيورز، وخسر في مناسبتين أمام سان لورينزو وإستوديانتس دي لابلاتا.

ومنحت إدارة بوكا جونيورز مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت لمساعد أنخيل روسو «سباستيان باتاغليا» والذي أكمل عامه الـ 34 في يونيو الماضي.

وكان سباستيان باتاغليا أحد لاعبي وسط بوكا جونيورز في الفترة من 2007 إلى 2011، وتنقل بين العديد من الأندية المتوضعة في الارجنتين، وخاض تجربة احترافية قصيرة في فنزويلا مع نادي ماراسايبو.

وسبق لسباستيان باتاغليا تدريب نادي ألماجرو بمنافسات الدوري الارجنتيني الدرجة الثانية موسم 2018/2017، واحتل الفريق تحت قيادته المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة Nacional B برصيد 41 نقطة بالتساوي مع المتصدر «ألدوسيفي»، لكن الفريق أخفق في المباريات الإقصائية المؤهلة إلى الدرجة الأولى.