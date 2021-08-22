نجم شالكه وتوتنهام السابق «لويس هولتبي» إلى الدرجة الثانية الالمانية!

واصلت مسيرة نجم وسط شالكه وتوتنهام السابق «لويس هولتبي» في الانحدار بموافقته على الانتقال لصفوف أحد أندية الدرجة الثانية الألمانية هذا الأسبوع، بعدما قضى الموسمين الماضيين بين صفوف بلاكبيرن روفرز في الدرجة الأولى الإنجليزية.

وانتقل لويس هولتبي لصفوف نادي هولشتاين كيل الذي يُدربه الألماني أولي فيرنير منذ عام 2019، ويضم بين صفوفه لاعب بايرن ميونخ الصاعد «يان فيليتي آرب» وثنائي شالكه السابق فابيان ريسي وشتيفن سكرتزيبسكي.

ووقع هولتبي الذي يُجيد في مركز لاعب الوسط «البوكس تو بوكس» على عقد مدته عامين حتى يونيو 2023، بعدما لعب ما مجموعه 56 مباراة مع بلاكبيرن روفرز في العامين الماضيين، بواقع 54 مباراة في الدوري الانجليزي الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» ومباراتين في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وتنقل اللاعب صاحب ال 30 عامًا بين أندية توتنهام وفولهام وهامبورج وبلاكبيرن من بعد تألقه الكبير مع نادي شالكه في الفترة من 2009 إلى 2013، وهي نفس الفترة التي شهدت تمثيله لمنتخب ألمانيا الأول في ثلاث مباريات دولية أمام السويد 2010 وأذربيجان 2011 وهولندا 2012.