بدء مسلسل غياب السومة يظهر ثلاثة لاعبين

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وبجانب سعي هاسي لتجهيز بديل السومة قبل مواجهة ضمك الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة للدوري، يسعى المدرب البلجيكي لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي أصبحت هاجسه بعد تكرارها في اللقاءين السابقين بالدوري أمام الفيصلي والحزم، حيث ينتظر أن تشهد مباراة ضمك عدة تغييرات على مستوى الخط الخلفي لتقويم الإعوجاج الواضح في خط الدفاع.
من جهة أخرى ينتظر الخماسي الأجنبي المنضم حديثا للفريق والمكون من دانكلير بيريرا، فليب برادريتش، باولينهو جونيور، أزجيان أليوسكي والحسن نداو، ظهورهم الأول أمام جمهور الأهلي بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عندما يستضيف الفريق نظيره ضمك، بعد أن شاركوا للمرة الأولى رسميا في اللقاء الماضي أمام الحزم والذي أقيم في الرس.
يذكر أن الخماسي كان تابع المباراة الأولى أمام الفيصلي كمتفرجين لعدم تمكن النادي وقتها من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
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