شكرا لقرائتكم خبر بيدري في إجازة بعد موسم ماراثوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل النجم الدولي الشاب بيدري غونزاليس على راحة أخيرا، بعد مشاركته في أول مباراتين مع فريقه برشلونة خلال الموسم الحالي.

ونشر لاعب خط وسط منتخب إسبانيا صورة من طائرته على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء عودته إلى منزله في مدينة تينيريفي الإسبانية.

وشارك حساب برشلونة على تويتر منشور بيدري، وعلق عليها قائلا «تستحق الإجازة».

ولن يشارك بيدري مع برشلونة ضد خيتافي الأحد المقبل ببطولة الدوري الإسباني، في حين يبقى أن نرى ما إذا كان لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، سوف يستدعيه في فترة التوقف الدولي اللاحقة أم لا.

ويعود بيدري (18 عاما) إلى إقيلم كتالونيا للمشاركة مع برشلونة ضد إشبيلية ببطولة الدوري في 12 سبتمبر المقبل.

ولعب بيدري موسما واحدا فقط مع فريق لاس بالماس قبل أن ينضم لبرشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان في بداية الموسم الماضي، لكنه سرعان ما أصبح عنصرا رئيسا في صفوف الفريق.

ومنذ ظهور بيدري الأول مع برشلونة في سبتمبر الماضي، فقط شارك البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والإسباني مانو تريجيروس (كلاهما في 56 مباراة) في عدد أكبر من مباريات الأندية في جميع المسابقات المحلية والقارية مقارنة بلاعب البارسا، الذي خاض 54 مباراة مع فريقه، متساويا مع ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، وذلك بين جميع لاعبي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا).

لكن بدري شارك أيضا في 10 لقاءات مع منتخب إسبانيا الأول في تلك الفترة، من بينها المباريات الست التي خاضها الفريق حتى بلوغه الدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

كما لعب بيدري في 6 مباريات أيضا مع منتخب إسبانيا الأولمبي (تحت 23 سنة) في دورة طوكيو الأولمبية، وأسهم في حصول بلاده على الميدالية الفضية.

بعد أن بدأ موسم 2020 / 2021 مع منتخب إسبانيا للشباب (تحت 21 سنة) في الثالث من سبتمبر 2020 - بخوضه 4 مباريات في هذه الفئة العمرية- لعب بيدري 74 مباراة مع النادي والمنتخب في أقل من عام.