شكرا لقرائتكم خبر 0.05 ثانية تحرم هيرا من رقم عالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوشكت الجامايكية إيلين طومسون هيرا على تحطيم الزمن القياسي العالمي لسباق 100 متر عدو للسيدات، لكن مساعيها لم يكتب لها النجاح.

وابتعدت هيرا بفارق 05ر0 ثانية عن الزمن القياسي العالمي الذي سجلته جريفيث جوينر قبل 33 عاما.

وسجلت العداءة الجامايكية ثاني أسرع زمن على الإطلاق في سباق 100 متر عبر لقاء الدوري الماسي في يوجين.

وحققت هيرا الفوز في لقاء الدوري الماسي بعد أن سجلت 54ر10 ثوان لتحطم أفضل رقم شخصي لها والبالغ 61ر10 ثوان والذي حققته خلال فوزها بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر في أولمبياد طوكيو 2020.

وتفوقت هيرا على مواطنتها شيلي ان فرازر برايس التي سجلت 73ر10 ثوان.

وحلت الأمريكية شاكاري ريتشاردسون في المركز الأخير مسجلة 14ر11 ثانية في أول سباق لها بعد انتهاء إيقافها لمدة شهر بسبب تعاطي مخدر القنب، وهو الإيقاف الذي حرمها من المشاركة في الأولمبياد.

ولطالما تم اعتبار الزمن القياسي العالمي الذي سجلته الأمريكية جريفين جوينر والبالغ 49ر10 ثوان، من الصعب تحطيمه، لكن هيرا أثبتت قدرتها على القيام بهذه المهمة عاجلا أم آجلا.