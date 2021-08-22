شكرا لقرائتكم خبر جمهور الألعاب البارالمبية أطفال مدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصرح المتحدث باسم اللجنة المنظمة للدورة، ماسا تاكايا أمس «نحن على استعداد تام لاستقبال أطفال المدارس».
من المتوقع أن يحضر حوالي 130 ألف تلميذ وتلميذة الدورة البارالمبية، التي تبدأ بعد غد الثلاثاء، وسط بروتوكولات مشددة ضد جائحة كورونا.
من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة البارالمبية الدولية كريج سبينس، «إن اللجنة لم تكن لتؤيد مفهوم قيام أطفال المدارس بملء المدرجات إذا لم يكونوا مقتنعين بسلامتهم».
وأوضح تاكايا أنه على عكس المتفرجين العاديين الذين سافروا من مناطق مختلفة، يمكن فحص الفصول الدراسية بشكل أفضل.
تبدو الاختبارات والكمامات والمقاعد التي تراعي التباعد الاجتماعي ضرورية، ولكن مازال هناك انتقادات في اليابان لهذه الخطوة.
وارتفعت معدلات الإصابة في طوكيو والمناطق اليابانية الأخرى إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بات الوضع أسوأ مما كان عليه خلال الألعاب الأولمبية التي اختتمت في الثامن من أغسطس الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر جمهور الألعاب البارالمبية أطفال مدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.