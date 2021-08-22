جمهور الألعاب البارالمبية أطفال مدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم منظمو دورة الألعاب البارالمبية (لذوي الاحتياجات الخاصة) في العاصمة اليابانية طوكيو السماح لآلاف من أطفال المدارس بالدخول إلى الساحات والملاعب، بعدما تقرر منع حضور المتفرجين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصرح المتحدث باسم اللجنة المنظمة للدورة، ماسا تاكايا أمس «نحن على استعداد تام لاستقبال أطفال المدارس».

من المتوقع أن يحضر حوالي 130 ألف تلميذ وتلميذة الدورة البارالمبية، التي تبدأ بعد غد الثلاثاء، وسط بروتوكولات مشددة ضد جائحة كورونا.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة البارالمبية الدولية كريج سبينس، «إن اللجنة لم تكن لتؤيد مفهوم قيام أطفال المدارس بملء المدرجات إذا لم يكونوا مقتنعين بسلامتهم».

وأوضح تاكايا أنه على عكس المتفرجين العاديين الذين سافروا من مناطق مختلفة، يمكن فحص الفصول الدراسية بشكل أفضل.

تبدو الاختبارات والكمامات والمقاعد التي تراعي التباعد الاجتماعي ضرورية، ولكن مازال هناك انتقادات في اليابان لهذه الخطوة.

وارتفعت معدلات الإصابة في طوكيو والمناطق اليابانية الأخرى إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بات الوضع أسوأ مما كان عليه خلال الألعاب الأولمبية التي اختتمت في الثامن من أغسطس الحالي.