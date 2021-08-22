غدا انطلاق النسخة الثالثة من كأس العرب للسيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق غدا منافسات بطولة كأس العرب للسيدات في نسختها الثالثة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي وحتى 6 سبتمبر المقبل.

وكانت قرعة البطولة التي أجريت مؤخرا، أسفرت عن وقوع منتخبات مصر وتونس والسودان ولبنان في المجموعة الأولى، بينما جاءت في المجموعة الثانية منتخبات الأردن والجزائر وفلسطين.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في موسم 2021 / 2022.

وكانت النسخة الأولى من البطولة، أقيمت في الإسكندرية عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في الدوحة عام 2015، وتوج بها منتخب لبنان بفوزه على منتخب جيبوتي.

من جانبها، أشارت عضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة سمر نصار إلى أهمية عودة البطولة إلى أجندة الاتحاد العربي بعد غياب سنوات فرضته عديد من التحديات.

وأضافت «نسعى لإعادة إحياء هذه البطولة وتحفيز المنتخبات العربية على المشاركة فيها إلى جانب برامج أخرى سنقوم بطرحها ونسعى من خلالها إلى رفع مستوى اللعبة في المنطقة العربية لإدراكنا التام أن رياضة المرأة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص هي منصة للتغيير الاجتماعي وتحفيز للمجتمعات على دعم الرياضه وكرة القدم النسائية».

قبل البطولة

