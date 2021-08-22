أزمة برتغالية بسبب انتقال جونيور للشباب

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ووفقا لصحيفة A BOLA البرتغالية فإن الخلاف تمحور حول ضآلة النسبة المالية التي ستخدل خزينة النادي جراء بيع بطاقة اللاعب الدولية، فيما يحاول رئيس النادي البرتغالي روي كورديرو إخماد الأزمة قبل أن تتشعب ألسنة نيرانها بالتراجع عن خطة بيع عقد جونيور وهو بمثابة المحال بعد أن وقع معه الشباب رسميا بموافقة كافة الأطراف. كما أن اللاعب وصل إلى السعودية بالفعل بعد أن خاض آخر مباراياته مع فريقه البرتغالي الخميس الماضي ضد فريق بارتيزان بالدوري البرتغالي.
إضافة إلى أن الشباب سيتمسك بالصفقة لاسيما وأن فترة الانتقالات الصيفية للموسم الحالي أوشكت على نهايتها، حيث تنتهي بنهاية أغسطس الحالي.
وسبق لجونيور الذي يجيد اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر وأيضا كمهاجم، خوض للعديد من التجارب في البرازيل مع أتليتيكو مينيرو وإنترناسيونال وبارانا، قبل أن ينتقل إلى البرتغال في 2019 ليلعب مع ريو أفي ثم لوليتانو دي سي وسانتا كلارا.
وخلال تجربته مع سانتا كلارا سجل جونيور 32 هدفا خلال 83 مباراة، كما أسهم في تسجيل 11 هدفا.
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