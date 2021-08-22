شكرا لقرائتكم خبر إدارة ولعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي وأمين عام الاتحاد رجاء الله السلمي خلال مشاركتهما في مباراة استعراضية جمعت عددا من المسؤولين عن الرياضة في المغرب أول أمس بنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين الاتحاد ومضيفه الرجاء البيضاوي المغربي.

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة ولعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.