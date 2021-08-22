الطائي يستقبل السويسري ماليلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الطائي أمس بمطار حائل الدولي محترفه الجديد السويسري سيفاس ماليلي بعدما أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد معه لموسمين. وسبق أن خاض اللاعب تجارب احتراف في أندية برتغالية من أبرزها فارزيم وليتشويس وأروكا وفيرتوس إينتيلا وأتليتيكو، كما لعب لناديي باليرمو الإيطالي ورجس الروماني. وسبق أن مثل ماليلي منتخب بلاده في كافة المراحل السنية.

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