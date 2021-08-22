فيصل بن فهد يتفقد ملعب حائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد نائب أمير منطقة حائل فيصل بن فهد أمس مشروع تطوير ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية ، حيث اطلع على ما تم إنجازه لإعادة زراعة الملعب الرئيس واستكمال الخدمات المساندة وفق متطلبات رابطة المحترفين، استعدادا لاستضافة مباريات الطائي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ونوه نائب أمير المنطقة بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لقطاع الرياضة والمنشآت والأندية، مشيرا إلى متابعة أمير المنطقة ووزير الرياضة لأندية المنطقة وتطوير المنشآت الرياضية فيها. من جهته أبان المدير العام لفروع وزارة الرياضة تركي مهرجي، أن الأعمال التطويرية المنفذة في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل تتم بتوجيه من وزير الرياضة، مشيرا إلى أن الأعمال التطويرية ستتواصل مستقبلا للوصول لأفضل المواصفات.

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