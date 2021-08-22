عبد الله جمعة يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي

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القاهرة - سامية سيد - انتظم عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وتماثل جمعة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة، حيث أنهى اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل المشاركة في تدريب اليوم.

كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران الفريق مساء اليوم الأحد استعدادا للقاء الإنتاج الحربي.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية فى مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأحد، وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق التدريب الجماعى، حرص خلالها على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، كما طالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.

كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.

وشهد تدريب الزمالك تواجد عدد من جماهير القلعة البيضاء من ذوى الهمم لدعم ومساندة الفريق قبل لقاء الإنتاج الحربي المقبل في الدوري الممتاز.

كما تواجد أحمد طارق قرقور، الطالب الحائز على المركز الثالث فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية فى تدريب الفريق اليوم.

وأدى لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدون من قائمة الفريق في مباراة سيراميكا الأخيرة تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، حيث خاض اللاعبون تقسيمة قوية فى منتصف الملعب.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ويحتل الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة، ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.