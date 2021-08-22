عبد الله جمعة يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي

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القاهرة - سامية سيد - انتظم عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وتماثل جمعة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة، حيث أنهى اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل المشاركة في تدريب اليوم.
كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران الفريق مساء اليوم الأحد استعدادا للقاء الإنتاج الحربي.
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية فى مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأحد، وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق التدريب الجماعى، حرص خلالها على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، كما طالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.
كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.
وشهد تدريب الزمالك تواجد عدد من جماهير القلعة البيضاء من ذوى الهمم لدعم ومساندة الفريق قبل لقاء الإنتاج الحربي المقبل في الدوري الممتاز.
كما تواجد أحمد طارق قرقور، الطالب الحائز على المركز الثالث فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية فى تدريب الفريق اليوم.
وأدى لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدون من قائمة الفريق في مباراة سيراميكا الأخيرة تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، حيث خاض اللاعبون تقسيمة قوية فى منتصف الملعب.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.
ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ويحتل الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة، ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.