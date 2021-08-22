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أبوالنجا أول سعودية تحترف الإسكواش

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- بواسطة أيمن الوشواش - توجت اللاعبة السعودية ندى أبوالنجا بلقب بطولة المملكة المفتوحة للإسكواش، والتي جرت على ملاعب نادي الرياض ونظمها الاتحاد السعودي للإسكواش خلال الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الحالي.

وفازت ندى بكأس البطولة والميدالية الذهبية وهدية عينية، فيما حلت الجوهرة السديري في المركز الثاني، ونالت الميدالية الفضية وهدية عينية، وجاءت في المركز الثالث أثير الريس وتسلمت الميدالية البرونزية وهدية عينية، وفي المرتبة الرابعة حلت أروى حكمي حيث تسلمت هدية عينية.

واحتفى اتحاد اللعبة بندى أبوالنجا، حيث سجلت كأول سعودية تحترف الإسكواش، بعدما نجحت في الانضمام للاتحاد الدولي للإسكواش، ودخلت قائمة أفضل 100 لاعبة على مستوى العالم.

وبدأت أبوالنجا ممارسة عام 2008، متنقلة بين 5 رياضات مختلفة، هي السلة والكرة الطائرة والتنس وكرة القدم ورفع الأثقال، قبل أن تنتقل إلى الإسكواش، لتحترف اللعبة عام 2010.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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