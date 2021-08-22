أبوالنجا أول سعودية تحترف الإسكواش

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وفازت ندى بكأس البطولة والميدالية الذهبية وهدية عينية، فيما حلت الجوهرة السديري في المركز الثاني، ونالت الميدالية الفضية وهدية عينية، وجاءت في المركز الثالث أثير الريس وتسلمت الميدالية البرونزية وهدية عينية، وفي المرتبة الرابعة حلت أروى حكمي حيث تسلمت هدية عينية.
واحتفى اتحاد اللعبة بندى أبوالنجا، حيث سجلت كأول سعودية تحترف رياضة الإسكواش، بعدما نجحت في الانضمام للاتحاد الدولي للإسكواش، ودخلت قائمة أفضل 100 لاعبة على مستوى العالم.
وبدأت أبوالنجا ممارسة الرياضة عام 2008، متنقلة بين 5 رياضات مختلفة، هي السلة والكرة الطائرة والتنس وكرة القدم ورفع الأثقال، قبل أن تنتقل إلى الإسكواش، لتحترف اللعبة عام 2010.
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