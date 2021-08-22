بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد يتعثر.. وفوز ثانٍ لتوتنهام

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لندن: سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل 1 1 أمام مضيفه ساوثمبتون، فيما حقق توتنهام فوزه الثاني تواليًا على حساب ولفرهامبتون بهدف دون رد، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وكان يونايتد افتتح موسمه بخماسية (5 1) ضد ضيفه ليدز يونايتد، فيما حقق توتنهام فوزًا مهمًا على أرضه ضد حامل اللقب مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ورفع فريق العاصمة اللندنية رصيده الى ست نقاط أسوة بليفربول وبرايتون، فيما سيحاول تشلسي تحقيق ذلك عندما يحل على أرسنال لاحقًا اليوم في قمة المرحلة. في حين رفع يونايتد رصيده الى أربع نقاط.

تغييران على التشكيلة

وأجرى المدرب النروجي ليونايتد أولي غونار سولسكاير تغييرين على التشكيلة التي بدأت أمام ليدز، حيث دفع بالمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال ولاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش بدلا من الويلزي دانيال جيمس والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، فيما تواجد الوافد الجديد الفرنسي رافايال فاران الذي تم تقديمه في المباراة الاولى على مقاعد البدلاء ولم يستعن بخدماته.

ورغم أنه اكتفى بالتعادل، إلا أن يونايتد حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في الـ"برميرليغ" للمباراة الـ27 تواليًا خارج ملعبه، معادلا أطول سلسلة في تاريخ بطولة إنكلترا حققها أرسنال بين نيسان/أبريل 2003 وأيلول/سبتمبر 2004.

وهدد الضيوف باكرًا عبر فرصتين محققتين من ضربة ثابتة نفذها البرتغالي برونو فرنانديش، صاحب الهاتريك ضد ليدز، تابعها القائد هاري ماغواير ارتدت من العارضة قبل أن تتهيأ أمام مارسيال تابعها نحو الشباك، إلا أنها لم تتجاوز خط المرمى بفارق ميليمترات (7).

شكلت محاولات يونايتد من الضربات الثابتة الخطورة داخل المنطقة قبل أن يأتي هدف التقدم عكس مجريات اللعب. إذ وصلت الكرة الى تشي آدمز خارج المنطقة، سددها بيسراه على يسار الحارس الإسباني دافيد دي خيا، إلا أن الهدف احتسب عكسيًا بعد ارتداد الكرة من البرازيلي فريد في طريقها الى المرمى (30).

خطأ لم يُحتَسَب

وكان هناك اعتراض من فرنانديش مطالبًا بخطأ لم يُحتسب له في عملية افتكاك الكرة منه والتي أسفرت عن الهدف.

وكاد الشياطين الحمر أن يدخلوا الى الاستراحة متعادلين برأسية ماتيتش إثر ركنية من لوك شو، تصدى لها الحارس أليكس ماكارثي (44).

نجح يونايتد في إدراك التعادل بعد تبادل جميل للكرة داخل المنطقة بين فرنانديش والفرنسي بول بوغبا، قبل أن يمرر الاخير الكرة الى مايسون غرينوود تابعها في الشباك (55).

أحكم الضيوف سيطرتهم على مجريات الشوط الثاني وكادوا أن يتقدموا في النتيجة بعد فاصل مهاري لبوغبا داخل المنطقة مراوغًا المدافعين قبل ان يسدد بيسراه كرة زاحفة مرت بجانب القائم (59).

دفع سولسكاير بجايدون سانشو الوافد من بوروسيا دورتوند الالماني هذا الموسم في وقت واصل يونايتد ضغطه وأهدر فرصتين من رأسية لغرينوود (64) وأخرى لفرنانديش (65).

وكاد أن يخطف "القديسين" هدف الفوز عندما افتكوا الكرة من ماغواير في منطقة الخصم لتصل الى آدمز ومنه الى آدم أرمسترونغ الذي انفرد بدي خيا، إلا أن الأخير قام بتصدٍ رائع محوّلا الكرة الى ركنية (74).

حاول سولسكاير الخروج بالنقاط الثلاث ودفع بجيسي لينغارد الذي شارك في أولى مبارياته مع يونايتد منذ كانون الثاني/يناير الفائت عندما انتقل على سبيل الإعارة الى وست هام حيث قدم مستويات جيدة.

سانتو يسقط فريقه السابق

وحقق المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو عودة ناجحة في مواجهة فريقه السابق ولفرهامبتون الذي أشرف عليه لأربعة مواسم قبل أن ينتقل الى توتنهام هذا العام خلفًا لمواطنه جوزيه مورينيو.

وبعدما غاب عن المباراة ضد مانشستر سيتي لعدم جاهزيته بدنيًا، بدأ هاري كاين مواجهة اليوم من مقاعد البدلاء للمرة الأولى في الدوري الممتاز منذ كانون الاول/ديسمبر 2018، قبل أن يدخل منتصف الشوط الثاني.

وسجل ديلي ألي هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه إثر عرقلة من الحارس البرتغالي جوزيه سا (9).