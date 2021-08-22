شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفي بعودة هداف الدوري للتدريبات الجماعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت صفحة الأهلي الرسمية عبر تويتر بعودة محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر وهداف الدوري، للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، اليوم الأحد، لأول مرة منذ إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وكتبت صفحة الأهلي عبر حسابها على تويتر: "عودة لاعبنا المخيف هداف الدوري لتدريبات الفريق الجماعية اليوم".

واكتفى الثنائى أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بأداء جلسة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدورى .