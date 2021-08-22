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الأهلي يحتفي بعودة هداف الدوري للتدريبات الجماعية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفت صفحة الأهلي الرسمية عبر تويتر بعودة محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر وهداف الدوري، للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، اليوم الأحد، لأول مرة منذ إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وكتبت صفحة الأهلي عبر حسابها على تويتر: "عودة لاعبنا المخيف هداف الدوري لتدريبات الفريق الجماعية اليوم".

واكتفى الثنائى أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بأداء جلسة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدورى .

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من مران الأهلى الجماعى اليوم، وفقًا للبرنامج الاستشفائى الذى ينفذه مع العديد من اللاعبين؛ بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

فيما قال الجهاز الطبى بالأهلى، إن حمدي فتحي، لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد فى العضلة الخلفية، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان حمدي فتحي قد شارك فى مباراة المصرى ببطولة الدورى الممتاز، وخرج بين الشوطين ثم خضع بعدها لفحوصات طبية أكدت إصابته بإجهاد فى الخلفية.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 فى بطولة الدورى الممتاز.

وأدى الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدنى خفيف، وأجرى الجهاز الفنى تقسيمة قوية لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

ويدخل الأهلى مباراة الجونة وفى رصيده 72 نقطة، جمعها على مدار 32 جولة، بعدما حقق الفوز فى 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربى - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلى - الزمالك - إنبى - المصرى - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادى دجلة - سيراميكا - إنبى - المصري».

وتعادل فى 9 مواجهات أمام «وادى دجلة - البنك الأهلى - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلى - الإسماعيلى - طلائع الجيش»، والخسارة فى مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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