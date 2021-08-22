شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفي بعودة هداف الدوري للتدريبات الجماعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفت صفحة الأهلي الرسمية عبر تويتر بعودة محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر وهداف الدوري، للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، اليوم الأحد، لأول مرة منذ إصابته بشد في العضلة الخلفية.
وكتبت صفحة الأهلي عبر حسابها على تويتر: "عودة لاعبنا المخيف هداف الدوري لتدريبات الفريق الجماعية اليوم".
واكتفى الثنائى أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بأداء جلسة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدورى .
ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من مران الأهلى الجماعى اليوم، وفقًا للبرنامج الاستشفائى الذى ينفذه مع العديد من اللاعبين؛ بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.
فيما قال الجهاز الطبى بالأهلى، إن حمدي فتحي، لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد فى العضلة الخلفية، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وكان حمدي فتحي قد شارك فى مباراة المصرى ببطولة الدورى الممتاز، وخرج بين الشوطين ثم خضع بعدها لفحوصات طبية أكدت إصابته بإجهاد فى الخلفية.
ويستعد الأهلي لمباراة الجونة المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 فى بطولة الدورى الممتاز.
وأدى الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدنى خفيف، وأجرى الجهاز الفنى تقسيمة قوية لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.
ويدخل الأهلى مباراة الجونة وفى رصيده 72 نقطة، جمعها على مدار 32 جولة، بعدما حقق الفوز فى 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربى - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلى - الزمالك - إنبى - المصرى - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادى دجلة - سيراميكا - إنبى - المصري».
وتعادل فى 9 مواجهات أمام «وادى دجلة - البنك الأهلى - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلى - الإسماعيلى - طلائع الجيش»، والخسارة فى مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.