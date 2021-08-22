شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعد ذوي الهمم بحضور مباراة الإنتاج الحربي .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، جلسة مع عدد من مشجعي النادي من ذوي الهمم، في حضور الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والدكتور حسين السمري عضو اللجنة والمدير التنفيذي للنادي.

وأكد لبيب أنه جار ترتيب حضور أبناء الزمالك من ذوي الهمم مباراة الإنتاج الحربي المقبلة في الدوري الممتاز، والترتيب لحضورهم مباريات الموسم المقبل.

وأضاف رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنه سيتم إعداد كشوف خاصة بأسماء الجماهير من ذوي الهمم؛ للسماح لهم بحضور جميع مباريات الزمالك في كل الألعاب.

وشدد لبيب على أنه فخر للزمالك حضور الجماهير من ذوي الهمم لمساندة الفرق المختلفة.



جماهير الزمالك



حسام المندوه عضو مجلس الزمالك



حسين لبيب في اجتماعه مع ذوي الهمم



حسين لبيب مع أحد الاطفال من ذوي الهمم



حسين لبيب



رئيس الزمالك مع أحد الجماهير من ذوي الهمم

كما تقدم رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي باعتذار للجماهير من ذوي الهمم عن أي مشكلة حدثت لهم في المباريات السابقة.

ووعد الكابتن حسين لبيب، الحضور بتسهيل أي مشكلة ستواجههم في المستقبل فيما يخص حضور المباريات.

وشهد تدريب الفريق تواجد عدد من جماهير القلعة البيضاء من ذوي الهمم لمساندة الفريق قبل لقاء الإنتاج الحربي المقبل في الدوري الممتاز.

كما تواجد أحمد طارق قرقور، الطالب الحائز على المركز الثالث في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في تدريب الفريق اليوم.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ويحتل الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة، ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.