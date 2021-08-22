شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو الهمم وثالث الثانوية العامة يؤازرون لاعبى الزمالك قبل مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم، الأحد، حضور عدد من جماهير القلعة البيضاء من ذوي الهمم لدعم ومساندة الفريق قبل لقاء الإنتاج الحربي المقبل في الدوري الممتاز. كما تواجد أحمد طارق قرقور، الطالب الحائز على المركز الثالث في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من قائمة الفريق في مباراة سيراميكا الأخيرة، تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، حيث خاض اللاعبون تقسيمة قوية في منتصف الملعب.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.
ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ويحتل الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة، ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.