شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو الهمم وثالث الثانوية العامة يؤازرون لاعبى الزمالك قبل مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم، الأحد، حضور عدد من جماهير القلعة البيضاء من ذوي الهمم لدعم ومساندة الفريق قبل لقاء الإنتاج الحربي المقبل في الدوري الممتاز. كما تواجد أحمد طارق قرقور، الطالب الحائز على المركز الثالث في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من قائمة الفريق في مباراة سيراميكا الأخيرة، تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، حيث خاض اللاعبون تقسيمة قوية في منتصف الملعب.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ويحتل الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة، ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.