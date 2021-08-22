شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع التصور النهائي للاحتفال بالنجمة العاشرة وتكريم الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اللجنة المُشكّلة برئاسة الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي للإعداد لاحتفالات تدشين النجمة العاشرة على شعار النادي، وأيضًا تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والقاري والأولمبي والعربي، في اجتماعها الأخير اليوم، إلى التصور النهائي للاحتفالات والمواعيد المناسبة، وسوف تقوم اللجنة بعرض هذا التصور على مجلس إدارة النادي غدًا لاعتماده واختيار الموعد المناسب قبل انشغال الفرق الرياضية بفعاليات الموسم الجديد.

وكان مجلس الإدارة في اجتماعه قبل السابق قد قرر تشكيل اللجنة المشار إليها لهذا الغرض وعرض الاقتراحات على رئيس النادي.

وعلى جانب آخر يرفض مسئولو النادى الأهلي فكرة تدعيم خط الدفاع خلال ميركاتو الصيف الجارى، رغم اهتزاز مستوى الدفاع هذا الموسم بشكل واضح، وعلى الرغم من أن شباك الأهلي اهتزت 25 مرة حتى الآن، وقبل جولتين على نهاية المسابقة، إلا أن إدارة القلعة الحمراء، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، ترفض التعاقد مع مدافعين خلال الصيف الجارى.

وتؤكد إدارة الأهلي أن الفريق يضم حالياً ستة مدافعين، هم بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، رامي ربيعة، سعد سمير ومحمود متولي، ورغم تألق محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي المُعار لسموحة، إلا أن موسيماني يرفض فكرة استعادته الموسم المقبل؛ لعدم حاجة الأحمر لمدافعين الموسم المقبل.