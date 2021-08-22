شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات فى مجمع الصالات وتحذيرات كارتيرون فى انطلاق مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية فى مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأحد. وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق التدريب الجماعى، حرص خلالها على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، كما طالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.

كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.

وشهد تدريب الزمالك تواجد عدد من جماهير القلعة البيضاء من ذوى الهمم لدعم ومساندة الفريق قبل لقاء الإنتاج الحربي المقبل في الدوري الممتاز.

كما تواجد أحمد طارق قرقور، الطالب الحائز على المركز الثالث فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية فى تدريب الفريق اليوم.

وأدى لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدون من قائمة الفريق في مباراة سيراميكا الأخيرة تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، حيث خاض اللاعبون تقسيمة قوية فى منتصف الملعب.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ويحتل الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة، ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

من ناحية أخرى، عاد حسام حسن مهاجم فريق سموحة لحسابات الزمالك من أجل تدعيم هجوم الفارس الأبيض فى الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما أبدى فرج عامر رئيس نادى سموحة رغبته فى التعاقد مع كريم بامبو لاعب الزمالك المعار لصفوف البنك الأهلى لنهاية الموسم الحالى.

وتسعى إدارة الزمالك للضغط على رئيس سموحة للتهاون فى الطلبات المادية من أجل الاستغناء عن حسام حسن، مستغلين رغبة الأخير فى التعاقد مع كريم بامبو، والذى تألق بشكل لافت للأنظار مع فريق البنك خلال الموسم الحالى.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات بين إداراتى الزمالك وسموحة حول اتمام الصفقة، فى ظل رغبة كل منهما فى التعاقد مع لاعب من الفريق الآخر.

وأرسل مسئولو نادى الزمالك خطابا رسمية لنظرائهم فى البنك الأهلى لتأكيد رغبتهم فى عودة كريم بامبو لاعب الفريق الأبيض المعار للبنك الأهلى، وذلك بعد انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الحالى.

وكان كريم بامبو قد كشف فى تصريحات تليفزيونية أن الزمالك أخطر البنك الأهلى برغبته فى استعادته من جديد، مؤكدا أنه حال عدم احتياج الزمالك لخدماته داخل الملعب الموسم المقبل، وقتها سيكون البنك الأهلى هو الخيار الأول له، خاصة أنه تلقى عروضا كثيرة لكنه سيبقى مع البنك الأهلى حال بقاء الفريق فى الدوري الممتاز حيث أن وكيله ووالده سيحددون مستقبله بعد نهاية الموسم.