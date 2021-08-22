شكرا لقرائتكم خبر عن طارق أبو العينين ينفى مفاوضات سيراميكا مع ديسابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى طارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة بنادى سيراميكا، الأنباء التى ترددت بشأن المفاوضات مع الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفنى الأسبق للإسماعيلى، مؤكداً أن هيثم شعبان مستمر مع سيراميكا ولا نية لرحيله خلال الفترة المقبلة، لأن الفريق يركز فيما تبقى من مباريات بالدورى العام الموسم الحالى.

وأضاف أبو العينين، فى تصريحات لليوم السابع، أن اللاعبين يركزون في المباريات المتبقية من مسابقة من الدورى العام من أجل وضع الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة في مكانة متقدمة بجدول ترتيب الدورى المصرى.

من ناحية أخرى، عقد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، محاضرة فنية للاعبي الفريق على هامش المران الجماعي اليوم، استعدادا لمواجهة دجلة في المباراة المقرر لها الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ودارت المحاضرة حول ضرورة التحلي بالدوافع النفسية لتحقيق الفوز في آخر جولتين، محذرا اللاعبين من اللعب باستهتار، بعدما فقد الفريق أي فرصة لإنهاء الموسم بالمربع الذهبي، وكذلك ضمان البقاء بالدوري هذا الموسم والابتعاد عن صراع الهبوط.

وأكد المدير الفني لسيراميكا للاعبين أهمية إنهاء الموسم بالشكل الذي يليق بالفريق، خاصة أن الطريقة التي سينهى بها سيراميكا الدورى ستكون مؤشرا لطموحات الفريق في الموسم الجديد، مع اعتبار آخر مباراتين بروفة أخيرة للحكم على اللاعبين قبل تحديد قائمة الراحلين تمهيدا لضم عناصر بديله في الميركاتو الصيفي.

ونجح الزمالك فى الفوز على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.