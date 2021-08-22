"شوفت الموت بعيني".. أحمد عيد يكشف كواليس نجاته من حادث مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365

تحدث أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، عن كواليسة نجاته وأسرته من حادث مروع بسيارته خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب أحمد عيد عبد الملك تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر:" "إمبارح عملت حادثة وشوفت الموت بعيني أنا وزوجتي وربنا نجانا الحمد الله ربنا كريم ورؤوف بينا وأي حاجة تاني تيجي في الفلوس والحديد في داهية أن بناتي وزوجتي يبقوا حواليا ومعايا دي بالدنيا وما فيها وطبعا راضي بقضاء ربنا وقدره والحمد الله علي كل شىء ودعواتكم لزوجتي ربنا يشفيها ويخفف عنها".

وفي سياق آخر، يواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 بدوري we المصري مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة، حيث يحتل الفريق صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.