مران الزمالك.. كارتيرون يحذر اللاعبين.. انتظام جمعة.. وتدريبات استشفائية للأساسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
أدى لاعبو الزمالك، مساء اليوم الأحد، تدريبات تأهيلية وبدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق المران.
وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الجماعي مساء اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.
وحذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.
وانتظم عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وأنهى اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل المشاركة في تدريب اليوم.
وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران الفريق مساء اليوم الأحد استعدادا للقاء الإنتاج الحربي.
وأدى البدلاء والمستبعدون من قائمة الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، حيث خاض اللاعبون تقسيمة قوية في منتصف الملعب.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.
ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 بدوري we المصري مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي.
ويحتل الزمالك صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.
ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.