مران الزمالك.. كارتيرون يحذر اللاعبين.. انتظام جمعة.. وتدريبات استشفائية للأساسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أدى لاعبو الزمالك، مساء اليوم الأحد، تدريبات تأهيلية وبدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق المران.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الجماعي مساء اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

وحذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.

وانتظم عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأنهى اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل المشاركة في تدريب اليوم.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران الفريق مساء اليوم الأحد استعدادا للقاء الإنتاج الحربي.

وأدى البدلاء والمستبعدون من قائمة الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، حيث خاض اللاعبون تقسيمة قوية في منتصف الملعب.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 بدوري we المصري مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ويحتل الزمالك صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.