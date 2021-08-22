الأهلي: حمدي فتحي يشكو من إجهاد في العضلة الخلفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

قال الجهاز الطبي للنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان حمدي فتحي قد شارك في مباراة المصري ببطولة الدوري الممتاز، واستبدل ثم خضع بعدها لفحوصات طبية أكدت إصابته بإجهاد في الخلفية.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض فريق النادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الجونة المقرر إقامتها مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 في بطولة الدوري الممتاز.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية للاعبين داخل ملعب التتش، قبل أن يخوض الفريق فقرة من التدريبات البدنية، وبعدها ركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة.

واكتفى الثنائي أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الفريق، بأداء جلسة في "الجيم" على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من مران الأهلي الجماعي اليوم، وذلك وفقًا للبرنامج الاستشفائي الذي يقوم بتنفيذه مع العديد من اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.