يوفنتوس: رونالدو لن يرحل.. وقرار تواجده بديلًا جاء بعد التشاور معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، أن تواجد كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء الفريق في لقاء أودينيزي بالدوري الإيطالي، لا علاقة له ببقاءه أو رحيله عن الفريق.

وأشار نيدفيد في تصريحات نشرتها صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، إلى أن كريستيانو رونالدو سيبقى مع يوفنتوس في الفترة المقبلة ولا نية لرحيله.

وقال نيدفيد: "رونالدو يجلس على مقاعد البدلاء أمام أودينيزي بناء على قرار من أليجري بعد التشاور مع اللاعب، وهذا أمر طبيعي في بداية الموسم".

وأكمل: "في هذا الوقت ليس كل اللاعبين في أفضل حال بدنيًا وتواجد كيليني بديلًا أيضًا مثال على ذلك".

واختتم: "كريستيانو باق معنا بكل تأكيد، وأليجري يختار أفضل المتاحيين للعب المباريات".