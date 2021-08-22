لجنة الأهلي المشكلة لاحتفالات النجمة العاشرة تنتهي من التصور النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتهت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، للإعداد لإحتفالات تدشين النجمة العاشرة على شعار النادي وتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والقاري والأولمبي والعربي، في إجتماعها الأخير اليوم، إلى التصور النهائي للإحتفالات وعدة إقتراحات خاصة ببرامج الإحتفالات والمواعيد المناسبة.

وكان الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد تغلبه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة.

وستقوم اللجنة بعرض هذا التصور على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي غدًا لإعتماده واختيار الموعد المناسب قبل إنشغال الفرق الرياضية بفعاليات الموسم الجديد.

وكان مجلس الإدارة في إجتماعه قبل السابق قرر تشكيل اللجنة المشار إليها لهذا الغرض وعرض الإقتراحات على رئيس النادي.