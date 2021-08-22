بريميرليج.. توتنهام يتجاوز وولفرهامبتون.. ويونايتد يتعادل أمام ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه ساوثهامبتون خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت أيضا فوز توتنهام على وولفرهامبتون 1 / صفر.

وتقدم ساوثهامبتون في الدقيقة 30 عبر تسديدة لتشي آدمز اصطدمت بقدم فريد، مدافع مانشستر يونايتد، وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 55.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى أربع نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على ليدز يونايتد 5 / 1، فيما حصد ساوثهامبتون أول نقطة له هذا الموسم حيث خسر في الجولة الأولى أمام إيفرتون 1 / 3.

وفي المباراة الثانية، فاز توتنهام على مضيفه وولفرهامبتون 1 / صفر.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه ديلي آلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

ورفع توتنهام رصيده إلى ست نقاط حيث فاز في الجولة الأولى على مانشستر سيتي بهدف نظيف، فيما ظل وولفرهامبتون بلا رصيد حيث خسر أمام ليستر سيتي صفر / 1 في الجولة الأولى.