عاجل | تشكيلة يوفنتوس الاساسية امام اودينيزي في الدوري الايطالي.. غياب رونالدو

تعرف على تشكيلة يوفنتوس الاساسية امام اودينيزي في المباراة التي تقام على ملعب الفريولي بالجولة الافتتاحية في الدوري الايطالي 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الاحد 22-8-2021.

أحدث ماسيمليانو أليجري ضجة كبيرة بعدما أعلن تشكيلة يوفنتوس الاساسية في أول ظهور رسمي له بولايته الثانية مع السيدة العجوز، حيث قرر عدم إشراك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ بداية اللقاء.

وسيجلس رونالدو على دكة البدلاء في مباراة اليوم أمام اودينيزي، لصالح الإسباني ألفارو موراتا الذي سيقود الخط الهجومي للبيانكونيري رفقة الأرجنتيني باولو ديبالا.

وكان من المتوقع مشاركة رونالدو بشكل اساسي في المباراة الافتتاحية للسيدة العجوز في الدوري الايطالي 2021/2021 خاصة وانه عاد بشكل مبكر إلى تدريبات يوفنتوس، كما خاض معهم العديد من المباريات التحضيرية.

ويبدو أن ماسيمليانو أليجري لا يبالي فيما يخص الشائعات التي أزعجت رونالدو بخصوص رغبته في مغادرة يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2021، والتي من الممكن تأكيدها بعد قرار المدرب البالغ من العمر 54 عامًا بعدم الزج به منذ البداية ضد اودينيزي اليوم.

والتالي تشكيلة يوفنتوس الاساسية:

فويتشيك شتشيسني

دانيلو – ماتياس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – أليكس ساندرو

خوان كوادرادو – رودريجو بينتانكور – آرون رامسي – فيديريكو بيرنارديسكي

ألفارو موراتا – باولو ديبالا