جناح اشبيلية «روني لوبيز» سادس صفقات أولمبياكوس في الميركاتو الصيفي 2021

خرج الجناح الدولي البرتغالي «روني لوبيز» معارًا للموسم الثاني على التوالي من اشبيلية، وهذه المرة لتمثيل أولمبياكوس اليوناني الذي أبرم 5 صفقات أخرى خلال الميركاتو الصيفي 2021، تحضيرًا للمنافسة بقوة على الصعيد القاري.

وباع أولمبياكوس حارسه البرتغالي جوزيه سا (28 عامًا) لنادي ولفرهامبتون الانجليزي نظير 8 ملايين يورو منتصف شهر يوليو الماضي بعقد سيمتد حتى عام 2026، وحاول استخدام هذا المبلغ بعقد بعض الصفقات الرخيصة.

وسيكون روني لوبيز ثاني لاعب ينضم لصفوف أولمبياكوس من إشبيلية، بعد الحارس الدولي التشيكي توماس فاسليك الذي انتقل بالمجان بعد انتهاء عقده مع النادي الأندلسي بعقد سيمتد حتى يونيو 2023.

وقضى ماركوس باولو ميسكويتا لوبيز (روني لوبيز) الموسم الماضي معارًا بين صفوف نادي نيس الفرنسي، ولعب 23 مباراة كأساسي و5 مباريات كاحتياطي في منافسات الدوري الفرنسي، بالاضافة إلى 4 مباريات في الدوري الأوروبي ومباراة في كأس فرنسا.

وكان اللاعب الأسبق لأندية مانشستر سيتي وليل وموناكو، قد إلتحق بصفوف إشبيلية في نهاية الميركاتو الصيفي 2019، واستطاع المشاركة في 5 مباريات بمنافسات الدوري الاسباني، و7 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي، وفي مباراتين ببطولة كأس ملك اسبانيا.

ويمتد عقد روني لوبيز مع إشبيلية حتى يونيو 2024، ويُجيد صاحب ال25 عامًا على طرفي الملعب، وفي مركز صانع الألعاب تحت رأس الحربة.

وظهر اللاعب في مناسبتين فقط مع منتخب البرتغال الأول في وديتين أمام الولايات المتحدة الأمريكية نوفمبر عام 2017 وأمام كرواتيا سبتمبر عام 2018، ولعب ما مجموعه 33 دقيقة.

صفقات أولمبياكوس في الميركاتو الصيفي 2021